"Радиостанция Судного дня" передала сообщение перед ударом по Ирану

Российская военная радиостанция УВБ-76 передала новое кодированное сообщение. Это произошло незадолго до атаки ВВС Израиля на иранские ядерные объекты.

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12 июня в 15:14 мск радиостанция транслировала следующий код: "НЖТИ 22345 ТКАЧОСАП 8394 7873", - сообщил канал УВБ-76 логи, отслеживающий активность источника в эфире.

Шифр традиционный: начинается с НЖТИ (это сочетание букв уже стало мемом), содержит три группы цифр и условно понятное слово "ткачосап".

Иногда в одном тексте может быть два слова, количество цифр также варьируется. Слова могут использоваться обиходные - например, "беззлобие", - или затейливые, как "хрюкостяг". Или загадочные - типа "ошолинь". Истинный смысл сообщений УВБ-76, их назначение и адресаты широкой публике неизвестны.

Новый код передали менее, чем за сутки до массированного авиаудара израильских ВВС по ядерным объектам Ирана. Он случился в ночь на 13 июня.

По данным из открытых источников, УВБ-76 непрерывно работает с 1975 года. Большую часть времени станция транслирует фоновый сигнал, за что прозвана "Жужжалкой" (Buzzer).

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Иногда в эфир передаются кодированные голосовые сообщения на русском языке. По версии BBC, объект связан с российскими ядерными силами и является одним из предохранителей автоматической системы ответного удара "Периметр".

За это УВБ-76 прозвали "Радиостанцией Судного дня".