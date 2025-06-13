Ученые обнаружили сообщения нечеловеческого разума в океане

Исследователи из Института SETI проанализировали то, как горбатые киты "общаются с людьми и не только". По мнению ученых, для этого млекопитающие выпускают большие кольца из пузырей. И это, считают они, признак "дружеского взаимодействия".

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Отмечается, что подобные действия изучены мало, и до сих пор считаются загадкой. Но, скорее всего, они представляют собой игру или общение. В SETI заявили, что это намеренная попытка привлечь внимание людей.

Впрочем, ученые также поделились "скрытым смыслом" посланий китов. По мнению некоторых исследователей, таким образом они пытаются в том числе "завязать общение с другими цивилизациями". Об этом пишет Daily Mail.

"Они как будто участвуют в какой-либо особой форме общения", - заявил доктор Фред Шарп из Калифорнийского университета в Дэвисе.

Сообщается, что с 2019 по 2023 годы специалисты зафиксировали 39 попыток китов вступить в контакт. Включая девять случаев с присутствием лодок или кораблей.

Ранее журнал Global Change Biology сообщил, что за последние 20 лет воды Мирового океана заметно потемнели. "Чернота" захватила огромные площади - около пятой части океана.