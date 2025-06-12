Работа сервисов РЖД восстановлена после DDoS-атаки

Работа сайта и мобильного приложения Российских железных дорог (РЖД) восстановлена после DDoS-атаки, сообщает пресс-служба компании.

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Пассажиры снова могут приобрести билеты через сервисы перевозчика. Однако некоторые проблемы все еще могут наблюдаться в связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой, уточняется в сообщении.

"Наши специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам", – добавила пресс-служба.

Ресурсы РЖД подверглись атаке днем 12 июня. В связи с этим при покупке билетов в Сети у пользователей могли возникнуть трудности. Однако кассы на вокзалах и станциях все это время работают в штатном режиме, продажа билетов в них осуществляется в обычном режиме.