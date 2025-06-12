Apple смогла наказать мародеров с протестов в Лос-Анджелесе

Корпорация Apple заблокировала все iPhone, похищенные в ходе недавних протестов в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Устройства начали издавать громкие звуки и выводить на экран сообщение с требованием вернуть их. Об этом сообщает издание The Mirror.

© Газета.Ru

Инцидент произошел в понедельник вечером (9 июня) в фирменном магазине Apple Tower Theatre, расположенном в центре Лос-Анджелеса. Магазин подвергся нападению мародеров, в результате чего были разбиты витрины и похищена продукция. Это произошло на четвертый день массовых акций протеста в городе.

В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых видно, как похищенные с витрин iPhone издают сигнал тревоги и отображают следующее сообщение: «Пожалуйста, верните в Apple Tower Theatre. Это устройство отключено и отслеживается. Местные власти будут уведомлены».

Apple стала одной из по меньшей мере 23 компаний, пострадавших от мародерства и порчи имущества в связи с протестами в Лос-Анджелесе. Среди других объектов, подвергшихся нападению, были ювелирный магазин, две точки продажи каннабиса, аптека и две автозаправочные станции.

По данным начальника полиции Лос-Анджелеса Джима Макдоннелла, в связи с этими инцидентами были арестованы 14 человек.