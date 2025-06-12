Google украдет одну из фишек iPhone для своего нового смартфона

Смартфоны серии Google Pixel 10, хотя и будут внешне почти идентичны своим предшественникам, получат ряд значительных внутренних обновлений. Среди них — поддержка беспроводной зарядки Qi 2.2 с встроенными магнитами и новый режим Hub Mode, напоминающий StandBy в iPhone. Об этом сообщает издание GSMArena.

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Согласно новому отчету, устройства Pixel 10 будут поддерживать беспроводную зарядку Qi 2.2 благодаря магнитам, встроенным непосредственно в телефоны, по аналогии с решением Apple. Google даже подготовила торговую марку для своих будущих магнитных аксессуаров — Pixelsnap, подчеркивая их способность к мгновенному креплению.

На старте продаж ожидается три аксессуара Pixelsnap: магнитное зарядное устройство, зарядное устройство с подставкой и Ring Stand, которое представляет собой подставку без функции зарядки. В сочетании с зарядным устройством Pixelsnap (или любым другим Qi2-совместимым зарядным устройством) смартфоны Pixel смогут превращаться в «умные дисплеи» во время зарядки. Это станет возможным благодаря режиму Hub Mode, над которым работает Google.

Помимо этого, серия Pixel 10 получит чипсет Tensor G5, который станет первым, произведенным TSMC, а не Samsung. Это, как ожидается, значительно улучшит производительность и время автономной работы устройств. Также сообщается о появлении стабилизации камеры, сравнимой с возможностями гироскопа.

Интересно, что устройства серии Pixel 10, по слухам, будут оснащены чипом контроллера беспроводной зарядки ConvenientPower CPS4041, который способен поддерживать зарядку мощностью до 60 Вт. Однако Google может ограничить эту мощность по своему усмотрению.