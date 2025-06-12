Появились подробности об улучшенном складном смартфоне Honor

Ожидаемый к выходу в конце июня новый складной смартфон Honor Magic V5, преемник модели Magic V3, появился на платформе сертификации 3C в Китае. Благодаря этому, как пишет GizmoChina, были раскрыты ранее неизвестные характеристики устройства.

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Согласно данным из листинга, две модели — Honor MTN-AN00 и MTN-AN80 — будут поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт. Это является значительным улучшением по сравнению с 66-ваттной зарядкой, которая использовалась в Magic V3, и дополнительно подтверждает слухи о скором выходе телефона на китайский рынок.

Напомним, что Honor Magic V3 оснащался кремний-углеродной (Si/C) батареей емкостью 5150 мАч. Предстоящий Magic V5, по слухам, получит аккумулятор на 6100 мАч благодаря достижениям в аккумуляторных технологиях. В сочетании с более энергоэффективным чипсетом это должно обеспечить значительно большее время автономной работы и сократить время простоя, необходимое для подзарядки.

Ранее Magic V5 также был замечен в базе данных Geekbench, что подтвердило наличие флагманского чипсета Snapdragon 8 Elite — усовершенствованной версии Snapdragon 8 Gen 3, используемого в Magic V3. В тестах смартфон набрал более 3000 баллов в одноядерном режиме и более 9000 баллов в многоядерном, что свидетельствует о высокой производительности.

В то время как Magic V3 имел толщину 4,35 мм в разложенном состоянии и 9,2 мм в сложенном, Magic V5, по слухам, будет тоньше 9 мм в закрытом виде. Для сравнения, Oppo Find N5, в настоящее время самый тонкий складной смартфон, имеет толщину 8,9 мм.