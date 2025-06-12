Vivo выпустит самый легкий на рынке складной смартфон

Компания Vivo официально подтвердила проведение крупного мероприятия по запуску новых продуктов в Китае 25 июня в 19:00 по местному времени. Главным событием станет анонс Vivo X Fold 5, который позиционируется под слоганом «легче и прочнее», что указывает на значительные улучшения в дизайне и производительности. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Ожидается, что Vivo X Fold 5 станет самым легким крупноформатным складным телефоном на рынке, его вес составит менее 209 граммов. Устройство будет доступно в трех цветах: сосновый зелёный (Pine Green), белый (White) и титановый (Titanium), оснащено круглым модулем камеры с оптикой Zeiss. Что касается дизайна, официальные изображения показывают, что он не будет значительно отличаться от предшественника. Однако на левой стороне появится новая физическая кнопка вместо переключателя беззвучного режима.

По имеющимся данным, X Fold 5 получит внутренний экран диагональю 8,03 дюйма и внешний экран на 6,53 дюйма. Оба дисплея будут представлены панелями 8T LTPO и поддерживать высокочастотное ШИМ-затемнение на полной яркости. Телефон также будет иметь защиту от воды по стандарту IPX9 и от пыли по стандарту IPX5.

Vivo X Fold 5, вероятно, будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 3 и оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч. Ожидается поддержка проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной — 30 Вт. Сзади может располагаться тройная камера: основной 50-мегапиксельный датчик Sony IMX921 с OIS, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив IMX882 с 3-кратным оптическим зумом.

Одной из главных особенностей Vivo X Fold 5 является его полная совместимость с экосистемой Apple. X Fold 5 будет поддерживать вход в iCloud, сопряжение с AirPods с пользовательской анимацией и управлением прямо с телефона, а также синхронизацию данных о здоровье с Apple Watch через приложение Vivo Health.