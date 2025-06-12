Редакторы Wikipedia взбунтовались против ИИ

Wikimedia Foundation (некоммерческая организация, которая занимается поддержанием и развитием энциклопедии Wikipedia. – «Газета.Ru») спустя всего два дня – 4 июня – после начала использования ИИ для генерации коротких резюме статей в Wikipedia объявила о приостановке эксперимента. Об этом сообщает издание 404 Media.

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Как сообщил представитель Wikimedia Foundation, эксперимент стартовал 2 июня и был направлен на повышение доступности сложных статей в Wikipedia для читателей с разным уровнем подготовки. Для этого использовалась модель Aya от Cohere. Целью было оценить интерес к подобной функции и разработать системы модерации, которые гарантировали бы, что люди остаются ключевыми в процессе принятия решений о контенте. Однако его пришлось остановить из-за жалоб редакторов статей.

«Мы часто получаем разнообразные отзывы от добровольцев и учитываем их в своих решениях, иногда меняя курс, — пояснил представитель Wikimedia Foundation. — Мы приветствуем такую вдумчивую обратную связь — это то, что продолжает делать Wikipedia платформой совокупных человеческих знаний».

Он также признал, что организаторам «следовало бы лучше представить эту идею и начать обсуждение» с сообществом на VPT (Village Pump Technical — технический форум Wikipedia, – «Газета.Ru») еще несколько месяцев назад. Представитель Wikimedia Foundation также отметил, что, поскольку способы использования интернета меняются, они ищут новые подходы для обучения будущих поколений, стремясь экспериментировать «безопасными способами, подходящими для читателей и сообщества»