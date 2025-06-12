«Роскосмос» развернет первую ядерную электростанцию на Луне

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что госкорпорация развернёт первую ядерную электростанцию на Луне.

«В задачах — создание новой, российской орбитальной станции, которая заменит МКС, и развёртывание первой ядерной электростанции на Луне — фундамента для будущих лунных баз. Будем исследовать Венеру», — сказал он в поздравлении гражданам ко Дню России.

Баканов подчеркнул, что Россия — единственная страна, посадившая на Венере аппарат.

Ранее над российскими регионами взошла «клубничная» Луна.

Подчёркивается, что в следующий раз данное явление можно запечатлеть лишь через 18 лет.