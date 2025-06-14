Ученые разработали первую в мире бомбу с черными дырами

Это может звучать как кульминация очередного злодейского плана из фильмов про Джеймса Бонда -- но первая в мире "бомба с черными дырами" официально стала реальностью. Это теоретическое устройство судного дня использует серию вращающихся зеркал для отражения и усиления волн энергии, выходящих из черной дыры. В реальных черных дырах эта энергия растет экспоненциально, пока она не будет либо выпущена наружу, либо вся система не взорвется с силой сверхновой. К счастью, версия, созданная в лаборатории, является всего лишь безопасной демонстрационной моделью.

Вместо того, чтобы черпать энергию из черной дыры, бомба усиливает магнитные поля с помощью сложной системы зеркал, пишет Daily Mail. Во время испытаний бомба с черной дырой действительно взорвалась, хотя ученые заверяют, что в этом не было "ничего серьезного".

Профессор Даниэль Фаччо, соавтор исследования из Университета Глазго, говорит: "Это был скорее "хлопок", чем настоящий взрывной "бах". Однако она добавила: "Если увеличить масштаб, то "взрыв" станет более серьезным".

Ключом к созданию бомбы с черными дырами является эффект, известный как "сверхизлучение", отмечает Daily Mail.

Профессор Вито Кардозу, эксперт по сверхизлучению из Высшего технического института Португалии, который не принимал участия в исследовании, рассказал MailOnline:

"Сверхизлучение - это явление, при котором излучение усиливается при взаимодействии с вращающимся объектом. Проще говоря, если вы направите звуковые или электромагнитные волны очень низкой частоты на вращающийся цилиндр, то определенные "моды" будут возвращать больше энергии! Другими словами, энергия передается от вращающихся объектов к излучению".

Нет ничего загадочного в том, чтобы получать энергию от вращающегося объекта - просто подумайте о том, как вы получаете энергию, становясь на вращающуюся карусель, продолжает Daily Mail. Бомба с черной дырой просто применяет эту идею к странной причуде физики черных дыр - с потрясающими результатами. Из-за "странных и нелогичных" правил общей теории относительности, когда объекты вращаются очень близко к черной дыре, кажется, что они получают энергию из ничего.

Профессор Фаччо объясняет:

"Если смотреть снаружи, вы увидите, как объект или волна отражаются от черной дыры и в процессе получают энергию. Если вы теперь создадите окружающую полость или какое-нибудь зеркало таким образом, чтобы волна отражалась от зеркала к черной дыре и обратно, вы получите непрерывный и безудержный эффект усиления".

В конце концов, эта высокоамплитудная энергия накапливается между зеркалом и черной дырой и нагревается настолько сильно, что давление приводит к взрыву всей системы. Поскольку ближайшая черная дыра находится на расстоянии около 1500 световых лет от Земли, проверить эту теорию на практике было практически невозможно. Однако в своей работе, подготовленной к печати, исследователи продемонстрировали, что основные физические принципы, лежащие в основе теории, действительно работают. Вместо черной дыры экспериментальная версия вращает алюминиевый цилиндр диаметром 4 сантиметра внутри трех слоев металлических катушек, которые наматываются на цилиндр, рассказывает Daily Mail. Вращающиеся катушки можно использовать как для создания магнитного поля, так и для отражения части поля обратно в систему. В этой модели катушки заменяют зеркала, а магнитные поля играют роль света, вращающегося вокруг черной дыры.

В ходе тестирования исследователи обнаружили, что небольшие низкочастотные магнитные поля быстро преобразуются в гораздо более мощные сигналы. Даже без катушек, создающих магнитное поле, вращающееся устройство все равно генерировало бы убегающий сигнал, как и черная дыра.

Хотя лабораторная бомба с черной дырой и не так мощна, как настоящая бомба с черной дырой, она все равно была способна генерировать шокирующее количество энергии.

Профессор Фаччо рассказывает: "Электрические компоненты в нашей установке буквально взрывались!"

Хотя могут возникнуть опасения, что эта технология может быть использована для создания настоящей бомбы, профессор Фаччо настаивает, что "трудно представить", как это могло произойти. На самом деле, исследователи отмечают, что этот процесс может быть полезен в процессах сбора энергии, подобных тому, что уже происходит внутри ветряных турбин. Вместо этого, более пугающей возможностью является создание настоящей бомбы в виде черной дыры в космосе.

Теоретически, это может позволить вам создать неограниченный источник энергии, отмечает Daily Mail.

Хотя наша собственная цивилизация еще не справилась с этой задачей, ничто не мешает другому обществу создать расширенную версию устройства профессора Фаччо.

Профессор Кардозу говорит: "Мы легко можем представить себе цивилизацию чуть более развитую, чем наша, использующую нечто подобное с черной дырой! Это удивительно - извлекать энергию из вакуума, чтобы питать общество".

Но, как и в случае с ядерной энергетикой, огромный источник энергии может быстро превратиться в бомбу, если им неправильно управлять, констатирует Daily Mail.