Xiaomi Poco F7 засветился в Geekbench — чип Snapdragon 8s Gen 4 и 12 ГБ оперативки

Смартфон Xiaomi Poco F7 засветился в базе данных бенчмарка Geekbench, раскрыв ключевые характеристики и производительность.

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Аппарат набрал 1937 баллов в одноядерном тесте и 6021 — в многоядерном, что чуть ниже результатов iQOO Neo 10 на том же чипсете Snapdragon 8s Gen 4 (2093 и 6836 баллов соответственно).

Устройство оснащено 12 ГБ оперативной памяти, как и топовая версия прошлогоднего Poco F6, который работал на Snapdragon 8s Gen 3. Несмотря на не самые впечатляющие баллы, стоит учитывать возможную оптимизацию под энергоэффективность или ещё не завершённую настройку производительности.

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По слухам, Poco F7 получит OLED-дисплей с разрешением 1.5K и пиковую яркость до 3200 нит — ощутимое улучшение по сравнению с 2400 нит у F6. Диагональ экрана увеличится до 6,83 дюйма, а в качестве основного сенсора камеры будет использоваться Sony LYT-600 — тот же, что и в iQOO Neo 10.

Глобальный анонс устройства ожидается до конца июня.