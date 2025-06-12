Фотографии южного полюса Солнца впервые передали на Землю

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Космический аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) Solar Orbiter впервые в истории сделал снимки южного полюса Солнца и передал их на Землю. Об этом сообщается на сайте ЕКА.

Фотографии южного полюса Солнца впервые передали на Землю
© РИА Новости

Отмечается, что новые снимки Солнца были сделаны «под совершенно новым углом». Добиться этого удалось благодаря наклону орбиты космического аппарата.

До этого, пояснили в ЕКА, любые изображения звезды делались исключительно из области около ее экватора, так как другие планеты и все действующие космические аппараты вращаются вокруг Солнца внутри плоского диска. С учетом этого новые снимки, сделанные Solar Orbiter, являются прорывными.

Во второй половине марта 2025 года зонд запечатлел звезду под углом 17 градусов ниже солнечного экватора. Этого оказалось достаточно, чтобы впервые в истории были получены изображения южного полюса Солнца. В ближайшие несколько лет космический аппарат сможет наклонить свою орбиту в еще большей степени, чтобы показать новые ракурсы звезды, заключили в ЕКА.

Ранее благодаря Solar Orbiter исследователи Нортумбрийского университета смогли раскрыть загадку так называемого «медленного» солнечного ветра (менее 500 километров в секунду). Ученые определили, где происходит его зарождение. Оказалось, что «медленный» ветер исходит из регионов, являющихся переходными между открытой и закрытой солнечной короной.