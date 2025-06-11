Ученые впервые засняли неуловимого глубоководного кальмара

Исследователи из Океанографического института Шмидта впервые получили кадры с редким глубоководным кальмаром вида Gonatus antarcticus, которого ранее никогда не удавалось запечатлеть в естественной среде, пишет журнал National Geographic (NatGeo).

© ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Институт основан в марте 2009 года американским специалистом в области информационных технологий Эриком Шмидтом. В его распоряжении находятся три исследовательских судна.

По данным журнала, головоногого моллюска длиной около метра засняли с помощью дистанционно управляемого аппарата ROV на глубине 2152 метра.

«До этого мы знали об этих кальмарах только по неживым экземплярам или останкам в желудках других животных», — пояснила эксперт по головоногим Кэт Болстад.

Эта встреча позволяет ученым впервые изучить естественное поведение и морфологию загадочного обитателя глубин, отметили специалисты.

Открытие расширяет знания о биоразнообразии антарктических вод и адаптации организмов к экстремальным условиям полуночной зоны океана, уточнили исследователи.

Ранее сообщалось, что в октябре 2024 года специалисты Океанографического института Шмидта обнаружили белых червей рекордного размера, которые скрывались возле «черных курильщиков» на дне Тихого океана.

В частности, в отчете исследователей упоминаются черви вида Riftia pachyptila длиной более 50 сантиметров и представители вида Oasisia alvinae длиной до 20 сантиметров.

Напомним, что «черными курильщиками» называют подводные гидротермальные источники, извергающие воду температурой до 400 градусов. Их особенно много у Восточно-Тихоокеанского поднятия — хребта на дне Тихого океана, возле которого сходятся шесть тектонических плит.