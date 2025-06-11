Razer представила «пустую» клавиатуру BlackWidow V4 75% для любителей DIY

Razer выпустила свою первую клавиатуру для любителей DIY (сделай сам) — BlackWidow V4 75% Barebones. Эта модель создана специально для тех, кто хочет самостоятельно выбрать свичи и колпачки клавиш.

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Клавиатура имеет формат 75%,. В комплекте нет переключателей и колпачков — пользователь может установить любые совместимые (3-pin или 5-pin). Также Razer предлагает свои переключатели трёх типов: зелёные (щёлкающие), жёлтые (линейные) и оранжевые (тактильные), а также фирменные колпачки Phantom.

Новинка поддерживает технологию HyperPolling с частотой 8000 Гц. Есть поддержка подсветки Razer Chroma RGB, отдельные медиа-клавиши и многофункциональное колесо.

Корпус клавиатуры выполнен из алюминия, внутри — амортизирующие прокладки и смазанные стабилизаторы. Цена новинки — $ 139,99 в официальном магазине Razer.