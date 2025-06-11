Отец Илона Маска признался, что был жертвой стереотипов о Москве

Отец Илона Маска Эррол Маск признался, что был жертвой стереотипов о Москве и после посещения города считает российскую столицу самой красивой на Земле.

«Я думал, что там сплошные мрачные тени. Но сперва я увидел: повсюду красивые женщины с маленькими детьми. И величественные здания, от которых в буквальном смысле захватывало дух. Чистота поразительная, зелено, ухоженно», — сказал он интервью Рику Санчесу в эфире RT.

Также Эррол Маск заявил, что был поражён чистотой Москвы и её дорогами. Он добавил, что его отговаривали от поездки в Россию.

По словам бизнесмена, книги Достоевского научили видеть Россию сквозь пелену пропаганды.