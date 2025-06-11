Астрономы запечатлели гигантское солнечное извержение

Аппараты миссии NASA PUNCH начали передавать уникальные данные о корональных выбросах массы. В частности, на днях они зафиксировали мощное извержение на Солнце, пишет пресс-служба Юго-Западного НИИ (SwRI).

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Ученые отметили, что кадры коронального выброса массы, полученные с помощью коронографа PUNCH Narrow Field Imager на борту четвертого космического аппарата, позволяют детально рассмотреть атмосферу Солнца, заблокировав его яркий диск.

Инновация этой миссии, пояснили исследователи, что все четыре аппарата работают как единая система наблюдения. В связи с этим, появилась возможность отслеживать распространение солнечного ветра от короны до внутренней части Солнечной системы.

Три спутника оснащены широкоугольными камерами, позволяющими детально изучать корональные выбросы, а четвертый аппарат с узкопольным коронографом исследует внешние слои солнечной атмосферы, уточнили астрономы.

Ранее сообщалось, что ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заметили загадочный оптический объект над Солнцем, похожий на птицу и превосходящий Землю более чем в 10 раз по размерам.

Специалисты заметили, что красивый и отчасти загадочный снимок поступил с одного из телескопов LASCO. Они добавили, что подобные изображения, фиксирующие структуры с плазменным следом, являются большой редкостью.