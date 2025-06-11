Ученые обнаружили неизвестный древний вид тираннозавра

Канадские ученые пришли к выводу, что им удалось найти древних предков гигантских тираннозавроов.

Прежде неизвестный вид динозавров, останки которого найдены в Монголии и названный как Khankhuuluu mongoliensis, существовал 86 миллионов лет назад.

Особый интерес ученых он представляет еще и потому, что может быть прямым предком гигантских тираннозавров, таких как Ти-Рекс. Своими наблюдениями с американским телеканалом ABC News поделилась доцент факультета естественных наук Университета Калгари Дарла Зеленицки.

«Недавно были повторно проанализированы окаменелости динозавра - два частичных скелета, найденных в пустыне Гоби в Монголии в 1970-х годах. Это произошло после того, как Джаред Ворис, аспирант кафедры энергетики Земли и окружающей среды Университета Калгари, заметил их во время поездки в Монголию в 2023 году», - уточнила доцент.

Тогда эти скелеты определили как останки плотоядного алектозавра. После инициирования повторного исследования аспирантом Ворисом удалось установить, что эти окаменелости - часть нового вида тираннозавридов. также уточняется, что интерес ученого привлекла воздушная полость около носа, чего, как правило, нет у алектозавров.

Почти годом ранее в Аргентине ученые нашли останки нового вида динозавров - абелизавридов, обитавших на территории современной провинции Чубут более 69 миллионов лет назад.