Игровой планшет RedMagic Gaming Pad 3 Pro получил 9-дюймовый OLED-экран

ZTE представила компактный игровой планшет RedMagic Gaming Pad 3 Pro с уникальным OLED-дисплеем. Об этом говорится на странице бренда в китайской соцсети Weibo.

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Новинка оснащается 9-дюймовым OLED-дисплеем Real-RGB с высокой частотой обновления 165 Гц, яркостью до 1100 нит и частотой регулировки ШИМ 5280 Гц. За точность и отзывчивость сенсорного управления отвечает Synopsys S3930, обеспечивающий частоту касания 2000 Гц и возможность одновременного ввода до десяти пальцев с частотой 240 Гц. Корпус гаджета выполнен из алюминия.

За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 8 Elite и продвинутая система охлаждения, включающая жидкий металл и турбину с замкнутой циркуляцией воздуха. По заявлениям производителя, это позволяет планшету стабильно поддерживать 60 FPS в Honkai: Star Rail на максимальных настройках в течение часа.

RedMagic Gaming Pad 3 Pro оснащен линейными вибромоторами, симметричными динамиками, сканером отпечатков пальцев в кнопке питания, NFC и выделенной кнопкой для активации игровых функций. Среди прочих параметров отмечают наличие основной камеры на 13 Мп и фронтальной с разрешением 9 Мп, аккумулятора 8200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

RedMagic Gaming Pad 3 Pro предлагается в Китае по цене от 3999 юаней (около 43,6 тыс. руб.).