Как защитить электронную почту от хакеров?
О безопасности электронной почты должен заботиться любой пользователь Интернета — иначе мошенники могут получить доступ к чувствительной информации. Портал makeuseof.com рассказал, как можно защитить любой почтовый ящик, просто поменяв пару настроек.
Двухфакторная аутентификация через приложение
Пожалуй, самый простой способ защитить почтовый ящик от взлома. Даже если мошенники получат ваш пароль, им придется дополнительно подтвердить свою личность с помощью второго метода, к которому, скорее всего, у них не будет доступа. Мультифакторную аутентификацию можно подключить разными способами, но лучший — отдельное приложение. Например, Google Authenticator.
Отключение сторонних сайтов от почты
Вход в различные аккаунты с помощью почты зачастую гораздо проще, чем создание отдельной учетной записи с паролем. Но стоит понимать, что подключение сторонних платформ к почтовому ящику ставит ваши данные под угрозу. Да, многие сайты обладают достаточно надежной защитой — но не все. Если данные какой-то платформы вдруг утекут, то вместе с ними в лапы злоумышленником может попасть и ваша информация.
Для надежности стоит отключить от почты доступ со стороны сайтов, которыми вы пользуетесь редко — оставляйте подключенными только те, что действительно нужны. Отключить соединение со сторонними платформами можно в настройках почтового ящика.
Почтовый загрузчик изображений
Хотя обычно они не грозят ничем страшным, прикрепленные изображения иногда могут представлять угрозу безопасности. Например, преступники могут внедрить вредоносный код в рекламную рассылку. Если вы не доверяете адресату на 100% или не можете проверить, что письмо пришло от проверенного корпоративного аккаунта, то стоит открывать его с осторожностью. Постарайтесь открывать вложения с помощью загрузчика почтового клиента, а не самого компьютера — так вы обезопасите систему.
Осторожное обращение с входящей почтой
К сожалению, электронная почта — отправной пункт большинства мошеннических схем. Многие люди получают больше спама и фишинговых писем, чем реальных, а это значит, что надежный спам-фильтр — всегда хорошо. И хотя многие почтовые клиенты эффективно отсеивают спам, часть все равно может просочиться во входящие письма. Именно поэтому просматривать сообщения в ящике надо аккуратно.
Блокировка вложений
Блокировка внешних изображений снижает шансы на взлом, но полная блокировка вложений от непроверенных пользователей повышает защиту еще сильнее. С помощью различных инструментов вы можете запретить всем, кто не входит в ваш белый список, прикладывать к письмам картинки, документы и любые другие файлы. Разрешить вложения можно людям в вашем контактном списке или тем, кто принадлежит к списку проверенных доменов.
Надежный пароль
Как и с любой другой формой онлайн-аутентификации, сложный пароль — одна из самых эффективных мер безопасности. И сейчас пользоваться ими проще, чем когда-либо прежде: множество различных менеджеров паролей автоматически могут генерировать комбинации, которые почти невозможно угадать. А если вы не хотите ими пользоваться, то помните хотя бы один совет: пароли для всех почтовых ящиков должны быть уникальными.