Как защитить электронную почту от хакеров?

О безопасности электронной почты должен заботиться любой пользователь Интернета — иначе мошенники могут получить доступ к чувствительной информации. Портал makeuseof.com рассказал, как можно защитить любой почтовый ящик, просто поменяв пару настроек.

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Двухфакторная аутентификация через приложение

Пожалуй, самый простой способ защитить почтовый ящик от взлома. Даже если мошенники получат ваш пароль, им придется дополнительно подтвердить свою личность с помощью второго метода, к которому, скорее всего, у них не будет доступа. Мультифакторную аутентификацию можно подключить разными способами, но лучший — отдельное приложение. Например, Google Authenticator.

Отключение сторонних сайтов от почты

Вход в различные аккаунты с помощью почты зачастую гораздо проще, чем создание отдельной учетной записи с паролем. Но стоит понимать, что подключение сторонних платформ к почтовому ящику ставит ваши данные под угрозу. Да, многие сайты обладают достаточно надежной защитой — но не все. Если данные какой-то платформы вдруг утекут, то вместе с ними в лапы злоумышленником может попасть и ваша информация.

Для надежности стоит отключить от почты доступ со стороны сайтов, которыми вы пользуетесь редко — оставляйте подключенными только те, что действительно нужны. Отключить соединение со сторонними платформами можно в настройках почтового ящика.

Почтовый загрузчик изображений

Хотя обычно они не грозят ничем страшным, прикрепленные изображения иногда могут представлять угрозу безопасности. Например, преступники могут внедрить вредоносный код в рекламную рассылку. Если вы не доверяете адресату на 100% или не можете проверить, что письмо пришло от проверенного корпоративного аккаунта, то стоит открывать его с осторожностью. Постарайтесь открывать вложения с помощью загрузчика почтового клиента, а не самого компьютера — так вы обезопасите систему.

Осторожное обращение с входящей почтой

К сожалению, электронная почта — отправной пункт большинства мошеннических схем. Многие люди получают больше спама и фишинговых писем, чем реальных, а это значит, что надежный спам-фильтр — всегда хорошо. И хотя многие почтовые клиенты эффективно отсеивают спам, часть все равно может просочиться во входящие письма. Именно поэтому просматривать сообщения в ящике надо аккуратно.

Блокировка вложений

Блокировка внешних изображений снижает шансы на взлом, но полная блокировка вложений от непроверенных пользователей повышает защиту еще сильнее. С помощью различных инструментов вы можете запретить всем, кто не входит в ваш белый список, прикладывать к письмам картинки, документы и любые другие файлы. Разрешить вложения можно людям в вашем контактном списке или тем, кто принадлежит к списку проверенных доменов.

Надежный пароль

Как и с любой другой формой онлайн-аутентификации, сложный пароль — одна из самых эффективных мер безопасности. И сейчас пользоваться ими проще, чем когда-либо прежде: множество различных менеджеров паролей автоматически могут генерировать комбинации, которые почти невозможно угадать. А если вы не хотите ими пользоваться, то помните хотя бы один совет: пароли для всех почтовых ящиков должны быть уникальными.