Новая iOS получила новую функцию спутниковой связи

В коде iOS 26, представленной на WWDC 2025, было обнаружено свидетельство того, что встроенное приложение «Погода» сможет получать метеосводку через спутниковый интернет. Об этом сообщает издание Macworld.

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Начиная с iPhone 14, Apple интегрирует в свои смартфоны поддержку спутниковой связи. Изначально данная опция предназначалась исключительно для экстренных вызовов в условиях отсутствия Wi-Fi или сотовой сети, однако со временем ее функциональность расширилась. Так, например, сейчас через спутниковую связь в iPhone можно отправлять сообщения в iMessage, а также делиться своим местоположением.

Хотя функция обновления погоды по спутнику не была упомянута в основной презентации WWDC 2025 и пока недоступна в бета-версии, анализ кода iOS 26, уже доступного разработчикам, подтвердил ее существование. Строки кода указывают на возможность получения «обновлений погоды через спутник» в ситуациях, когда традиционные соединения недоступны.

Эта опция обещает быть чрезвычайно полезной для любителей активного отдыха, зависящих от погодных условий, таких как походы и альпинизм. Подобно другим спутниковым функциям, пользователю, предположительно, потребуется направить iPhone к небу для подключения к спутниковой сети, после чего система обновит прогноз погоды и отобразит важные оповещения для текущей локации.

Пока неясно, будет ли новая функция доступна для всех совместимых со спутниковой связью моделей iPhone или же станет эксклюзивной для определенных устройств.