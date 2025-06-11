Ученые назвали главную угрозу для жизни россиян

Глобальное потепление угрожает ростом смертности, особенно от жары, считают сторонники борьбы с изменением климата. Но свежее исследование российских данных показало, что холод опаснее жары, передает РИА Новости.

По информации, предоставленной Организацией Объединенных Наций, изменение климата представляет собой серьезную угрозу для здоровья людей. Если температура воздуха будет находиться в пределах «оптимальных» значений, например, около 19 градусов, это поможет снизить уровень смертности. Однако при отклонении от этих значений риски возрастают.

Исследование международной группы ученых в Lancet показало, что холод вызывает в 17 раз больше смертей, чем жара (7,29% против 0,42%). В России, по данным Росгидромета, температура растет быстрее мировой — на 0,45°C за 10 лет, особенно в Арктике. Анализ 19 миллионов смертей в 300 городах России показал, что 10,67% смертей связаны с холодом, тогда как 0,47% — с жарой (разница в 23 раза).

По словам Павла Константинова, кандидата географических наук МГУ, холод нехарактерен для человека, так как приматы — южные виды. Однако глобальное потепление не решит всех проблем: зимы не станут безопаснее, а летние проблемы усилятся, отметил он.

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Как сообщил ранее портал Phys.org, сезонные ритмы Земли меняются, что несет риски как для отдельных видов, в том числе людей, так и для целых экосистем. Новое исследование показало, что сбой в смене времен года может вызывать каскадную реакцию в экологии, вызывая более широкомасштабные последствия, чем считалось ранее.