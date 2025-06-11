Ученые назвали главную угрозу для жизни россиян

Лера Букина

Глобальное потепление угрожает ростом смертности, особенно от жары, считают сторонники борьбы с изменением климата. Но свежее исследование российских данных показало, что холод опаснее жары, передает РИА Новости.

Ученые назвали главную угрозу для жизни россиян
© РИА Новости

По информации, предоставленной Организацией Объединенных Наций, изменение климата представляет собой серьезную угрозу для здоровья людей. Если температура воздуха будет находиться в пределах «оптимальных» значений, например, около 19 градусов, это поможет снизить уровень смертности. Однако при отклонении от этих значений риски возрастают.

Исследование международной группы ученых в Lancet показало, что холод вызывает в 17 раз больше смертей, чем жара (7,29% против 0,42%). В России, по данным Росгидромета, температура растет быстрее мировой — на 0,45°C за 10 лет, особенно в Арктике. Анализ 19 миллионов смертей в 300 городах России показал, что 10,67% смертей связаны с холодом, тогда как 0,47% — с жарой (разница в 23 раза).

По словам Павла Константинова, кандидата географических наук МГУ, холод нехарактерен для человека, так как приматы — южные виды. Однако глобальное потепление не решит всех проблем: зимы не станут безопаснее, а летние проблемы усилятся, отметил он.

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Как сообщил ранее портал Phys.org, сезонные ритмы Земли меняются, что несет риски как для отдельных видов, в том числе людей, так и для целых экосистем. Новое исследование показало, что сбой в смене времен года может вызывать каскадную реакцию в экологии, вызывая более широкомасштабные последствия, чем считалось ранее.