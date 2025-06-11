Древние предки динозавров пересекали «мертвые зоны» Земли — и это могло изменить ход эволюции

Некогда считавшиеся жителями исключительно «благополучных» регионов, предки динозавров и крокодилов оказались куда более выносливыми, чем предполагалось ранее. Международная команда ученых выяснила, что архозавроморфы — древние рептилии, населявшие Землю в начале триасового периода — сумели преодолеть тысячи километров через области, которые считались абсолютно непригодными для жизни. Работа опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

© Газета.Ru

Исследователи применили новую методику, объединяющую реконструкции древних ландшафтов, эволюционные деревья и географическое моделирование. Этот подход, получивший название TARDIS (по аналогии с машиной времени из сериала «Доктор Кто»), позволил ученым «заглянуть» в пространственно-временные маршруты миграции древних животных.

После крупнейшего массового вымирания в истории Земли — пермского, уничтожившего более половины наземных видов и 81% морских — архозавроморфы стали одними из главных игроков в экосистемах триаса. Новое исследование предполагает, что секрет их будущего успеха, включая эволюцию динозавров, мог заключаться именно в способности пересекать так называемую «тропическую мертвую зону» — зону экстремальной жары в районе экватора, которую раньше считали полностью непригодной для жизни.

«Мы знаем, что архозавроморфы пережили это катастрофическое событие и в дальнейшем стали доминировать в экосистемах, — отметил доктор Джозеф Флэннери-Сазерленд, ведущий автор исследования. — Теперь мы понимаем, что они были способны выживать в условиях, близких к аду, и преодолевать до 10 тысяч километров ради новых источников пищи и среды обитания».

Профессор Майкл Бентон из Бристольского университета добавил: «Мы впервые смогли объединить данные о древних пейзажах с информацией об эволюции животных, чтобы понять, как природа и климат формировали жизнь на Земле».

По мнению авторов, открытие помогает по-новому взглянуть не только на выживание после массового вымирания, но и на саму суть эволюционного успеха: способность адаптироваться к экстремальным условиям и мигрировать могла стать ключом к выживанию — и, в конечном итоге, к появлению динозавров.