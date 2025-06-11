Названы пять лучших аналогов Apple AirPods Pro 2

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших наушников, которые можно рассмотреть к покупке вместо Apple AirPods Pro 2.

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Открывают список Nothing Ear (3), которые получили кейс с прозрачной крышкой, 11-мм излучатели с керамической диафрагмой и систему из шести микрофонов для улучшения слышимости во время звонков. В наушниках предусмотрена защита от влаги и пыли по стандарту IP54, функция активного шумоподавления (ANC) до 45 дБ, управления жестами, мультипоинт-подключение, а также поддержка кодеков LHDC и LDAC. В России эту модель можно купить в среднем за 9,5 тыс. руб.

Следом идут Samsung Galaxy Buds 3 Pro за 10,6 тыс. руб. Устройство получило двойные излучатели на 10,5 и 6 мм с диапазоном частот от 20 до 40 000 Гц, шесть микрофонов с ИИ-алгоритмами, защиту от влаги и пыли по стандарту IP57, ANC, возможность сенсорного управления с регулировкой громкости свайпами, а также поддержку пространственного аудио и Hi-Res Audio. Среди прочего отмечается поддержка ИИ-помощника Galaxy AI и поддержка беспроводной зарядки.

Третье место досталось Huawei FreeBuds Pro 4. При цене в 11,4 тыс. руб. наушники могут похвастаться наличием 11-мм динамических излучателей, интеллектуального шумоподавления с четырьмя режимами работы, управления жестами, возможностью одновременного подключения сразу к двум устройствам, поддержкой кодеков L2HC 4.0 и LDAC.

В подборку также вошли OnePlus Buds Pro 3 и Sony WF-1000XM5 стоимостью 14,6 и 17,7 тыс. руб. соответственно.