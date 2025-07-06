Почему плотоядные растения не могут охотиться на людей?

Плотоядные растения часто показывают в фильмах и видеоиграх безжалостными хищниками, пожирающими все на своем пути. Но если они существуют еще с доисторических времен, то почему ни одно из них до сих пор не выросло достаточно большим, прямо как в фильмах? Журнал Smithsonian разобрался в нюансах эволюции плотоядных растений.

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Как известно, растения создают свою пищу сами: фотосинтез позволяет им использовать солнечный свет для подпитки. Но у каждого правила есть исключения — не всем растениям хватает одного лишь солнца. Потребности некоторых можно утолить лишь из животных источников, и для этого определенные виды растений много раз эволюционировали на протяжении десятков миллионов лет.

Древнейшие окаменелости плотоядных растений датируются 34 млн лет назад — они сохранились благодаря янтарю. Их невозможно отнести к какому-либо известному науке виду, но со стороны они очень похожи на роридулы — группу плотоядных растений, произрастающих на Западном Мысе в Южной Африке. Липкие наросты на листьях живых роридул привлекают насекомых и не дают им сбежать. Пойманные насекомые, в свою очередь, привлекают других хищных насекомых, из чьего помета растение и извлекает питательные вещества.

Но это далеко не единственный трюк плотоядных растений. Некоторые из них пожирают насекомых и других мелких беспозвоночных — например, знаменитая венерина мухоловка. Неуклюжая добыча задевает чувствительные волоски, которые дают растению сигнал, что пора закрывать ловушку и начинать пищеварительный процесс. Росянки, встречающиеся на каждом континенте кроме Антарктики, вырабатывают липкое вещество, которое «приклеивает» насекомых к листьям. А саррацении вообще могут заманивать в свои смертоносные кувшины мелких млекопитающих.

Другими словами, на планете существует множество видов плотоядных растений, и отследить их историю достаточно тяжело. Они часто произрастают в болотистой местности или влажных местах, где окружающая среда не слишком способствует окаменению из-за сравнительно кислотной почвы.

Хорошая новость в том, что пыльца таких растений более вынослива. По факту, в палеонтологии существует отдельное направление — палинология, фокусирующаяся на изучении окаменевшей пыльцы. Ее часто можно найти в древних образцах скалистых пород, даже если окаменелые листья, цветки и другие части растения не уцелели. Так, в случае плотоядных растений, доисторические предки современного вида Aldrovanda vesiculosa были обнаружены именно благодаря пыльце, чей возраст не младше листьев в янтаре.

На данный момент ботаники считают, что плотоядные растения эволюционировали как минимум 10 раз. Наиболее старые образцы пыльцы датируются эоценовым периодом (33,9-55,8 млн лет назад), а самым разнообразным видом считаются росянки.

Но если эти растения эволюционировали много раз, то почему ни одно из них не вымахало до гигантских размеров? По данным ученых, одно из самых больших плотоядных растений в мире встречается в Западной Африке. Лианы Triphyophyllum peltatum могут вырастать почти до 50 метров в длину, но оно имеет плотоядные склонности лишь на ранней стадии жизни. И хотя саррацения Nepethes rajah достаточно большая, чтобы ловить ящериц, лягушек и других мелких позвоночных, сами по себе их кувшины не очень глубокие.

Скорее всего, охота на мелкую добычу — это эволюционное следствие того, где обитают многие плотоядные растения. Они зачастую произрастают в местах, где не слишком много питательных веществ, и получить все жизненно важное от почвы и солнечного света нельзя. Для того, чтобы стать достаточно большим для охоты на крупных животных, плотоядное растение должно расти в гораздо более плодородной среде… Но там у организма не будет никаких причин подкреплять свою диету живой добычей. Не говоря уже о том, что способность к пожиранию определенных видов животных — достаточно требовательная адаптация.