GizmoChina: Vivo X300 Ultra может позаимствовать камеру у Sony Xperia 1

В сети появились слухи о камере будущего флагманского смартфона Vivo X300 Ultra. Устройство может получить передовую технологию непрерывного оптического зума, ранее эксклюзивную для флагманов Sony Xperia. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на инсайдера Digital Chat Station (DCS).

© Газета.Ru

DCS сообщил в китайской социальной сети Weibo, что следующее поколение серии Vivo X300 будет включать четыре модели: X300, X300 Pro, X300 Pro Mini и X300 Ultra. По его данным, флагманский Vivo X300 Ultra будет оснащен тремя крупными датчиками изображения, включая основной сенсор с разрешением 200 МП.

Главной особенностью, на которую обратил внимание DCS, станет поддержка мультифокального и непрерывного оптического зума. Эта технология позволяет объективу плавно изменять фокусное расстояние в заданном диапазоне, а не переключаться между фиксированными значениями.

Ранее подобная функция была эксклюзивной для смартфонов Sony серии Xperia 1, таких как новейший Xperia 1 VII. В этих устройствах телеобъектив способен обеспечивать непрерывный диапазон зума от 85 до 170 мм (от 3,5x до 7,1x), что достигается за счет фактически движущихся частей внутри модуля камеры.

Стоит отметить, что глобальный дебют Vivo X200 Ultra состоялся относительно недавно, поэтому до выхода X300 Ultra еще есть время. Кроме того, информация пока остается неподтвержденной, несмотря на хорошую репутацию Digital Chat Station в области утечек.

Критики отметили выдающиеся фотовозможности Vivo X200 Ultra. Особенно сильно многих обзорщиков впечатлил съемный телеобъектив.