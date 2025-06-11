Более 2 тыс. пользователей США сообщили о сбоях в работе TikTok

Американские пользователи социальной сети TikTok пожаловались на сбои в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Всплеск жалоб на сбои начался около 10:00 мск (03:00 по местному времени), к 10:33 мск было зафиксировано порядка 2291 жалобы от пользователей из США.

48% сообщили о сбое в работе мобильного приложения, 38% - о трудностях с публикацией комментариев к видео, 14% - о проблемах с подключением к серверу, свидетельствуют данные Downdetector.

Социальная сеть TikTok представляет собой площадку для просмотра коротких видеороликов. В США ей пользуются порядка 170 млн человек ежемесячно. При этом власти страны неоднократно выражали обеспокоенность популярностью площадки, опасаясь роста влияния Китая.