Более 2 тыс. пользователей США сообщили о сбоях в работе TikTok
Американские пользователи социальной сети TikTok пожаловались на сбои в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Всплеск жалоб на сбои начался около 10:00 мск (03:00 по местному времени), к 10:33 мск было зафиксировано порядка 2291 жалобы от пользователей из США.
48% сообщили о сбое в работе мобильного приложения, 38% - о трудностях с публикацией комментариев к видео, 14% - о проблемах с подключением к серверу, свидетельствуют данные Downdetector.
Социальная сеть TikTok представляет собой площадку для просмотра коротких видеороликов. В США ей пользуются порядка 170 млн человек ежемесячно. При этом власти страны неоднократно выражали обеспокоенность популярностью площадки, опасаясь роста влияния Китая.