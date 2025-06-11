Android 16 официально вышел

Google официально выпустила мобильную операционную систему Android 16. Об этом говорится в блоге компании.

Среди ключевых улучшений Android 16 — поддержка Live Updates, динамически обновляемых уведомлений, которые позволяют в реальном времени отслеживать статус заказов, поездок и прочих активностей без необходимости открывать соответствующие приложения. Также система научилась группировать уведомления по источникам, упрощая восприятие информации.

Особое внимание уделено инклюзивности: для пользователей слуховых аппаратов Android 16 предлагает возможность переключения между микрофонами смартфона и аксессуаров с поддержкой LE Audio во время звонков.

Существенное обновление получила и система безопасности. Новый комплекс Advanced Protection 2 заявлен как наиболее продвинутая система защиты в истории Android. Он включает инструменты защиты от вредоносных приложений, фишинга, небезопасных сайтов и звонков, нацеленных на компрометацию данных пользователя.

В числе ориентированных на корпоративных и профессиональных пользователей функций — расширенные возможности работы с несколькими окнами на устройствах с большими экранами, настройка пользовательских горячих клавиш и поддержка подключения внешних дисплеев. Эти нововведения будут доступны позже в 2025 году.

Также Google внедрила профессиональные инструменты редактирования изображений в приложение Google Photos, добавила поддержку HDR-скриншотов и реализовала адаптивную частоту обновления экрана для улучшенного визуального опыта.

Первыми обновление получили смартфоны линейки Google Pixel 6 и новее, а также планшет Pixel Tablet. В течение ближайших месяцев ожидается постепенное распространение Android 16 на смартфоны брендов Samsung, Xiaomi, Sony, OnePlus, Oppo, Vivo, Realme и других производителей.