Что лучше в поездке: eSIM или физические SIM-карты?

Для поездок всегда важно подумать о связи: правильно подобранная SIM-опция сделает командировку или путешествие гораздо проще. Но что лучше: физическая SIM-карта или eSIM? Портал makeuseof.com рассказал, какой вариант лучше подходит для разных ситуаций.

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eSIM лучше для…

Коротких путешествий

Если вы собираетесь в поездку всего на пару дней или постоянно перемещаетесь между несколькими странами, eSIM — самый простой способ оставаться на связи. Ее можно установить перед полетом и не ломать по прибытию голову о покупке местной симки. Желательно разве что посмотреть подходящие тарифы у выбранного оператора связи до выезда.

Быстрой установки

Попытка купить SIM-карту в стране, на чьем языке вы можете и не говорить, может быть достаточно стрессовым мероприятием. Некоторые продавцы могут потребовать паспорт, другие принимают только наличные. eSIM позволяет пропустить эту головную боль: установка полностью цифровая, и все инструкции предлагаются на вашем языке. Нет никакого риска неловких разговоров в магазине или неправильного выбора тарифа.

Смартфонов с поддержкой двух SIM-карт

Новейшие смартфоны зачастую поддерживают установку и eSIM, и физической SIM-карты одновременно. Таким образом, вы сохраните в поездке доступ к своему обычному номеру для двухфакторной аутентификации и неотложных звонков. Полезно, если вы пользуетесь хорошо защищенными приложениями на смартфоне.

Надежности и безопасности

eSIM в целом безопаснее, чем физические SIM-карты. В отличие от них, eSIM нельзя легко извлечь из устройства в случае, если оно потеряется или будет украдено. А это уже добавляет дополнительную защиту при путешествии по незнакомой стране. К тому же, современные смартфоны можно удаленно заблокировать и отформатировать, но eSIM останется активной, что теоретически позволит найти устройство.

SIM-карта лучше для…

Долгой поездки в одну страну

Если вы остаетесь в другой стране на месяц или дольше, то есть смысл подумать над SIM-картой локального оператора. eSIM удобнее и проще, но в путешествиях они обычно будут стоить дороже, тогда как SIM-карты можно купить по достаточно щедрой цене. Иногда они даже идут с бонусами, вроде неограниченного интернет-трафика или звонков.

Максимальной зоны покрытия связи

Даже с современными технологиями у физических SIM-карт есть одно важное преимущество — связь. Провайдеры eSIM зачастую не предоставляют ту же скорость и приоритет связи, что и обычные SIM-карты, особенно в сельской местности. Симка, купленная у локального оператора, почти всегда обеспечит лучший сигнал, скорость и зону покрытия.

Локального номера телефона

Некоторые eSIM для путешествий предоставляют лишь интернет-трафик — это нормально, если вам нужно будет пользоваться только мессенджерами или браузером. Но для многих других приложений, от доставки до верификации банковских клиентов, да и просто для звонков, может понадобиться физическая SIM-карта. Не говоря уже о том, что во многих странах номер телефона привязан к цифровым системам идентификации личности. Без местного номера путешествовать может быть тяжело.