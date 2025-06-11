Почему даже влагозащищенный смартфон нельзя держать в ванной

Современные смартфоны часто имеют защиту от воды по стандарту IP67, IP68 или даже IP69. Но брать гаджет в ванную всё равно не стоит. И вот почему.

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Стандарт IP68 означает, что устройство полностью защищено от пыли (цифра 6) и может выдерживать длительное погружение в воду на глубину более 1 м, но при условиях, установленных производителем (цифра 8). Как правило, такие условия включают чистую пресную воду, стабильную температуру, статичное состояние или минимальное движение воды. Другими словами, смартфон будет защищён от ливня или от случайного падения в раковину с чистой водой.

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Есть несколько причин, по которым ванная опасна для смартфона, даже при наличии у него полноценной влагозащиты.

Прежде всего, в ванной есть горячий пар. Он состоит из частиц воды, которые могут легко проникнуть внутрь корпуса аппарата. В мылах, гелях для душа, шампунях содержатся химические вещества, из-за которых вода легче проникает в смартфон. Из-за перепадов температур в ванной происходит расширение и сжатие материалов корпуса устройства и уплотнителей. Это может привести к образованию минимальных зазоров.

Струя из душа может создавать сильное давление на смартфон. В то же время параметры IP-рейтинга рассчитаны на статичное погружение.

Наконец, материалы корпуса со временем стареют, да и сам смартфон каждый день подвергается «испытаниям»: например, вы можете его случайно слегка ударить обо что-то. Это приводит к образованию микротрещин, нарушению герметичности корпуса.