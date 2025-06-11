Обнаружен загадочный некрополь с сотней захоронений

Археологи нашли в Объединенных Арабских Эмиратах древний некрополь, которому, предварительно, 3000 лет.

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Крупное захоронение находится в скальных породах в эмирате Абу-Даби в районе города Эль-Айн.Изучив некрополь, ученые выяснили, что он состоит из сотни захоронений в погребальных камерах.

Гробницы были выполнены в виде вертикальной шахты, глубина которой составляет почти 2 метра. Шахта в свою очередь вела в боковую камеру, где находилось тело усопшего. Вход в камеру был завален камнями или кирпичами.

В то же время обнаружить захоронение, находясь на поверхности, не представлялось возможным, поскольку оно не имело внешних обозначений.

Рядом с телами усопших золотых ученые обнаружили ювелирные изделия, керамику, сосуды из мягкого камня, а также бронзовое оружие, наконечники копий и стрел. Помимо прочего при раскопках были найдены бритвы, зеркала и косметические контейнеры из раковин.

Ученые отмечают, некрополь играет важную роль в изучении традиций и погребальных обрядов населения региона между эпохой бронзы и поздним доисламским периодом.

До сих пор они оставались загадкой, поскольку не было материальных свидетельств, которые бы помогли понять, как жили люди железного века.