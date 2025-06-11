Эксперты рассказали, что мешает внедрению ИИ в России

Нехватка мощных вычислительных ресурсов, дефицит кадров, инфраструктурные и нормативные проблемы являются главными трудностями внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в российских регионах. Об этом говорится в экспертном докладе "Технологии России: человек будущего", подготовленном NtechLab вместе с Центром развития гуманитарных технологий "Новая эра" (есть в распоряжении ТАСС).

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Эксперты отмечают, что для эффективного ИИ нужны вычислительные мощности - центры обработки данных, специализированные ускорители и большие объемы данных. "В большинстве регионов нет своих мощных дата-центров уровня столичных, приходится либо арендовать облако, либо ограничиваться маломасштабными решениями", - сказал эксперт научного центра информационных технологий и искусственного интеллекта "Сириус" Константин Гнидко.

Фрагментация данных затрудняет их интеграцию и эффективное использование. "Более того, некоторые усилия возможно объединить между ведомствами и регионами", - говорится в докладе. Кроме того, отмечается наличие дефицита кадров в данной сфере. По словам экспертов, бизнес не делится данными с вузами, что затрудняет подготовку специалистов.

"Пока нет четких стандартов и регламентов на внедрение ИИ в госорганах, каждый регион идет своим путем, не всегда оптимальным. Руководство боится правовых рисков (непонятно, кто будет нести ответственность, если ИИ-система ошиблась). Кроме того, процедуры госзакупок зачастую не обладают гибкостью, необходимой для развертывания ИИ-решений. Долгие согласования, низкая скорость принятия решений по новым технологиям также не идут на пользу делу", - отметил Гнидко.

Эксперт Центра развития "Новая эра" Ян Кайдин пояснил, что инфраструктурные трудности связаны с недостаточным развитием информационных и коммуникационных технологий, а также с отсутствием или низким качеством связи и доступа к интернету. Это затрудняет использование ИИ в регионах и ограничивает возможности для внедрения новых технологий. Нормативные трудности связаны с отсутствием или недостаточной разработкой законодательства и нормативных актов, регулирующих использование ИИ в регионах. Это затрудняет создание благоприятных условий для развития ИИ, защиту прав и интересов субъектов, а также обеспечение безопасности данных и информации.