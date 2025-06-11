«Клубничная Луна» взошла над Россией

Газета.Ru
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Полная «клубничная луна» над Москвой, 10 июня 2025 года
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Полная «клубничная луна» над Москвой, 10 июня 2025 года 
© Патрин Александр/ТАСС
Полная «клубничная луна» восходит над селом Клиновка в республике Крым, 10 июня 2025 года
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Полная «клубничная луна» восходит над селом Клиновка в республике Крым, 10 июня 2025 года 
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Полная «клубничная луна» над Москвой, 10 июня 2025 года
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Полная «клубничная луна» над Москвой, 10 июня 2025 года 
© Александр Патрин/ТАСС
Полная «клубничная луна» восходит над аббатством и гаванью Уитби, Северный Йоркшир, 10 июня 2025 года
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Полная «клубничная луна» восходит над аббатством и гаванью Уитби, Северный Йоркшир, 10 июня 2025 года 
© Mark Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Полная «клубничная луна» восходит над общиной Шлухзее в Германии, 10 июня 2025 года
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Полная «клубничная луна» восходит над общиной Шлухзее в Германии, 10 июня 2025 года 
© Philipp von Ditfurth/Global Look Press
Полная «клубничная луна» над Рязанью, 10 июня 2025 года
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Полная «клубничная луна» над Рязанью, 10 июня 2025 года 
© Александр Рюмин/ТАСС
Полная «клубничная луна» восходит над Хелесином в Бельгии, 10 июня 2025 года
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Полная «клубничная луна» восходит над Хелесином в Бельгии, 10 июня 2025 года 
© Eric Lalmand/Global Look Press
Полная «клубничная луна» восходит над маяком Браслет-Бэй и спасательной станцией Мамблс, Суонси, Уэльс, 10 июня 2025 года
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Полная «клубничная луна» восходит над маяком Браслет-Бэй и спасательной станцией Мамблс, Суонси, Уэльс, 10 июня 2025 года 
© Cover Images/Global Look Press

В ночь на 11 июня жители ряда регионов России, стран Европы и Востока наблюдали редкое астрономическое явление — июньское полнолуние, которое называют «Клубничная Луна».

Фотографии и видеозаписи «Клубничной Луны» распространились в социальных сетях и Telegram-каналах. Пользователи делились кадрами из Крыма, Приморья, Тюмени, Ливерпуля, Афин, городов Ирака, Кипра, Турции и других. В Москве и Центральной России явление было видно в ночное время, а во Владивостоке — в утренние часы.

Название «Клубничная Луна» не связано с цветом небесного тела, а происходит из индейских традиций, где июньское полнолуние совпадало с сезоном сбора клубники. Хотя луна действительно может казаться розоватой или красноватой, это связано с атмосферной рефракцией при низком положении над горизонтом. Следующее полнолуние с аналогичными условиями ожидается в 2043 году.