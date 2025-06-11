Apple добавила на iPhone отображение времени до полной зарядки

Компания Apple представила в iOS 26 новую функцию таймера, которая отображает на экране блокировки примерное время до полной зарядки аккумулятора iPhone, адаптируя расчёты в зависимости от скорости зарядки различных адаптеров.

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Теперь пользователи могут видеть прогнозируемое время достижения 80% и 100 % заряда батареи, причём эти данные также доступны в настройках в разделе «Батарея». Для контроля за расходом батареи добавлен график, сравнивающий текущее потребление энергии со средними показателями за день и неделю, а также уведомления о ненормальном потреблении энергии определёнными приложениями — все эти функции уже давно реализованы на Android.

Для увеличения времени автономной работы в настройках режима питания появился новый переключатель Adaptive Power, который работает вместе с режимом низкого энергопотребления, оптимизируя производительность и расход батареи.