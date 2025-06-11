Эксперты рассказали, как долго Солнце будет неспокойно

Солнечная активность находится на стадии спада, пик в текущем 25-м солнечном цикле пройден. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

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Как рассказали ученые, полученные в мае данные, судя по всему, окончательно подтверждают, что максимум текущего 25-го цикла пройден. Солнечная активность находится на выраженной стадии спада, которая, предварительно, завершится только около 2030-го года. Следующий пик солнечной активности наступит в районе 2034-2036 годов и предварительно будет сильнее текущего.

Основным показателем для измерения солнечного цикла является индекс числа солнечных пятен. Так вот он резко снизился в прошедшем месяце до минимального значения с августа 2022 года и составил 79 единиц.

Годом ранее этот показатель все еще держался на высоких значениях (около 140 единиц).

Абсолютным пиком 25-го цикла, исходя из текущей ситуации, будет признан август 2024 года, когда было достигнуто самое высокое за предшествующие 20 лет значение индекса, равное 216. Сглаженный максимум цикла, скорее всего, придется на октябрь 2024 года. В этом случае он совпадет с одним из двух самых крупных всплесков вспышечной активности во всем цикле. Вспомним: 3 октября 2024 года была зарегистрирована самая крупная солнечная вспышка 25-го цикла: событие уровня X9.0.

Напомним, категории вспышек на Солнце обозначаются буквами латинского алфавита - A, B, C, M, X. Каждая следующая буква означает увеличение мощности солнечного "взрыва" в 10 раз. То есть "X" - самый сильный взрыв, и именно он способен вызвать сильные геомагнитные бури.

Важный момент. В первые месяцы нынешнего года обнаружено резкое изменение характера солнечной активности. Вместо крупных активных областей, на Солнце стали доминировать корональные дыры - структуры, число и площадь которых наиболее быстро растут именно на фазе спада. Резко снизилось и число крупных вспышек. За первые 5 месяцев 2025 года, было зарегистрировано только 8 вспышек высшего балла X, тогда как за 12 месяцев прошлого года их было 54. "Теперь же эти косвенные предварительные признаки, получили подтверждение и в фактических индексах солнечного цикла. Возврат Солнца к пиковым значениям, который смотрелся сомнительно уже в начале года, после мая 2025 года представляется полностью невероятным, так как потребует почти трехкратного роста среднемесячного числа солнечных пятен",- делают вывод исследователи.

Однако ученые замечают, что наступающая продолжительная фаза спада солнечного цикла будет по-прежнему сопровождаться рисками крупных вспышек и магнитных бурь, особенно в первые 2-3 года после прохождения верхней точки. Свидетельством тому являются не только недавние сильные магнитные бури начала июня, ставшие самыми продолжительными с 2017 года, но и история двух предыдущих солнечных циклов. И в предшествующем 24-м и в более раннем 23-м циклах самые крупные вспышки наблюдались не в максимуме, а на ветви спада солнечной активности. Особенно впечатляющим стал в этом плане 23-й цикл, в котором в 2003 году, через 2 года после максимума 2001 года, была зарегистрирована серия самых крупных вспышек и магнитных бурь в XXI веке.

Эксперты полагают: в текущем цикле Солнце, образно говоря, будет "взбрыкивать", как минимум, до конца 2027 года.