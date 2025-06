Китай построит уникальный дата-центр под водой

Китай сделал еще один важный шаг в развитии экологически чистой вычислительной инфраструктуры. В Шанхае начато строительство первого в мире коммерческого подводного дата-центра (ПДЦ) с питанием от энергии ветра, передает «Синьхуа».

© Телеканал «Наука»

ПДЦ мощностью 24 МВт разместят в прибрежных водах Шанхая недалеко от особой зоны Линьган, работать он будет от морской ветровой электростанции. Во вторник административный комитет пилотной зоны свободной торговли Особого района Китая (Шанхай) Линьган, Shanghai Lingang Special Area Investment Holding Group Co., Ltd. и Shanghai Hicloud Technology Co., Ltd. подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве, что ознаменовало официальный запуск проекта.

Согласно этому документу, Hicloud вложит первоначальные инвестиции в размере 1,6 млрд юаней (около 222,7 млн долларов США) в объект, сочетающий использование возобновляемой энергии, передовое охлаждение и возможности трансграничных данных.

ПДЦ, состоящий из модульных вычислительных единиц, будет охлаждаться морской водой и питаться от оффшорной ветровой энергии, достигая устойчивого использования энергии и нулевого уровня выбросов углерода, рассказал глава компании Су Ян.

По его словам, первая очередь проекта в виде демонстрационного объекта мощностью 2,3 МВт начнет работу в сентябре. На втором этапе общая мощность кластера будет масштабирована до 24 МВт, достигнув коэффициента эффективности использования энергии ниже 1,15 — эталона энергоэффективности, — при этом более 90% энергии будет поступать от оффшорных (прибрежных) ветряных электростанций.

Естественное охлаждение ПДЦ морской водой сокращает долю затрат на отвод тепла с 40–50% от общего энергопотребления до менее 10%, снижая общее энергопотребление на 30–40% по сравнению с наземными аналогами, отметил Су.

Кроме того, это позволит сократить использование земли, решая общую проблему нехватки площадей, с которой сталкиваются наземные развертывания, добавил он.

Хайнаньский эксперимент

Важной вехой в развитии нового направления стал запуск ПЦД в Линшуе, островной провинции Хайнаня на юге Китая. С декабря 2022 года этот интеллектуальный цифровой кластер с установленной вычислительной мощностью более 675 петафлопс работает на глубине более 30 метров.

Жизнеспособность концепции размещения вычислительных ресурсов в морских пучинах продемонстрировал Microsoft в Шотландии еще в 2015 году, но проект в Хайнане стал первым в мире коммерческим развертыванием, подчеркнул Су.

Текущая вычислительная мощность кластера, эквивалентная 30 000 высококлассным игровым ПК, работающим одновременно, и сравнима с наземными дата-центрами. За одну секунду он выполняет работу, на которую обычному компьютеру потребовался бы год.

«С учетом всей проделанной работы в Хайнане можно с уверенностью сказать, что проект Линьган — это усовершенствованная версия 2.0, потому что на этот раз у нас есть ветряная электростанция для питания ПДЦ, что делает его более экологичным и коммерчески конкурентоспособным», — заключил Су Ян.

Новый ПДЦ станет ядром промышленной экосистемы, поддерживающей ИИ, 5G, промышленный интернет вещей (IoT) и трансграничные платформы электронной коммерции. Кроме того, он будет изучать трансграничные услуги данных для таких секторов, как электронная коммерция, высококлассное судоходство и международная торговля.