В ChatGPT заработала новая «рассуждающая» модель

Компания OpenAI выпустила новую языковую модель o3-pro, ориентированную на решение сложных задач с акцентом на логическое мышление, программирование и научные запросы. Об этом сообщает портал VC.

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Доступ к новой модели уже открыт через API, а также для подписчиков тарифов Team и Pro. Пользователи корпоративных и образовательных планов (Enterprise и Edu) получат доступ в течение ближайшей недели. Информация о доступности для подписчиков ChatGPT Plus пока не сообщается.

Модель o3-pro способна анализировать текст и изображения, однако не поддерживает генерацию картинок. Объем контекстного окна составляет до 200 000 токенов, а знания модели ограничены июнем 2024 года. Поддержка аудиоформатов отсутствует, однако реализованы функции интернет-поиска, анализа файлов, есть поддержка языка программирования Python и собственной «памяти».

По заявлению OpenAI, модель демонстрирует высокий уровень точности и полноты ответов, превосходя версию o3. В частности, тестировщики отметили улучшения в решении математических задач и написании кода — по этим показателям модель сопоставима с ранее выпущенной o1-pro.

Стоимость использования через API составляет $20 за 1 млн входных токенов и $80 за 1 млн выходных. Для сравнения, модель o3 стоит $2 и $8 соответственно, а o1-pro остается самой дорогой — $150 и $600 за аналогичный объем. Модель o3 OpenAI представила в апреле 2025 года одновременно с моделью o4-mini, назвав их на тот момент самыми продвинутыми в своей линейке.