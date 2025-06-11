Иранские ученые создали батарею из йогурта

Ученые из Ирана разработали инновационную биоразлагаемую батарею. Устройство способно генерировать электроэнергию в течение 100 минут, после чего полностью разлагается без вреда для окружающей среды. Об этом сообщает Mehr News Agency, партнер сети TV BRICS.

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В основе технологии – водорастворимая бумага и пробиотики, аналогичные содержащимся в йогуртах и БАДах. Эти бактерии в процессе жизнедеятельности расщепляют органические вещества, выделяя электроны.

Отмечается, что такая батарея может использоваться в медицинских целях, чтобы питать импланты, а также в датчиках окружающей среды и одноразовой электронике.

Проект разрабатывался 20 лет. Исследователи подчеркивают экологичность и безопасность изобретения.