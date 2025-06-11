Астрономов озадачили облака над молодой планетой

Астрономы озадачены образованием облаков на большой высоте над молодой планетой. Эксперты говорят, что толстые слои облаков в системе YSES-1 могут состоять из минеральной пыли и железа, которые могут пролиться дождем.

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Если люди когда-нибудь отправятся на какую-нибудь конкретную планету, которая вращается вокруг похожей на солнце звезды в созвездии Мухи, им не мешало бы следить за погодой, пишет The Guardian.

Толстые слои облаков, застилающие небо планеты, в основном состоят из минеральной пыли, но астрономы подозревают, что в них может содержаться и железо, которое прольется дождем на мир внизу, когда облака разойдутся.

Астрономы заметили высотные облака, когда они направили космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) на молодую звездную систему, которая находится на расстоянии 307 световых лет в глубоком южном небе.

Звезда YSES-1 – новичок по космическим меркам, ей всего 1 миллион лет по сравнению с Солнцем, возраст которого составляет 4,6 миллиарда лет, отмечает The Guardian. Вокруг звезды вращаются два газовых гиганта, оба еще формируются и оба больше Юпитера, крупнейшей планеты Солнечной системы.

Доктор Килан Хох, астрофизик из Научного института космических телескопов в Балтиморе, штат Мэриленд, отмечает, что молодость планетной системы делает ее главной целью для астрономов узнать больше о ранней эволюции планет вокруг далеких звезд.

“Существует небольшая группа многопланетных систем, которые были сфотографированы непосредственно, – рассказывает доктор Хох. – И они представляют собой уникальную лабораторию для проверки теорий формирования планет, поскольку они сформировались в одной и той же среде”. “Обе планеты все еще формируются, поэтому они все еще достаточно яркие, чтобы мы могли их обнаружить, – добавила она. – Свет, который мы видим, исходит от их образования, когда они начинают сжиматься”.

Когда команда начала свои наблюдения, они были удивлены, обнаружив в поле зрения телескопа обе планеты, что дало им информацию о двух мирах по цене одного. Внешняя планета, YSES-1c, является меньшей из двух планет и примерно в шесть раз превышает массу Юпитера.

Телескоп обнаружил высокогорные облака в атмосфере планеты, но они состоят не из водяного пара, как на Земле, а из пылинок силиката магния и, возможно, некоторого количества железа.

“Железо действительно могло бы выпадать в осадок”, – говорит доктор Хох.

Астрономы описали эти наблюдения как первое прямое обнаружение таких облаков на планете, вращающейся вокруг солнцеподобной звезды. Дальнейшие данные показали наличие диска из материала, состоящего из триллионов тонн пылевых частиц, вокруг более крупного внутреннего мира, YSES-1b, масса которого примерно в 14 раз превышает массу Юпитера. Результаты были опубликованы в Nature.

Доктор Хох сказала, что диск вокруг внутренней планеты был “загадкой для теорий формирования”, поскольку обе планеты, должно быть, сформировались в одной и той же среде. “Почему YSES-1b удерживала материал вокруг себя, а YSES-1c – нет?” – спрашивает она. Еще одна загадка заключается в том, почему планета, возраст которой составляет 16 миллионов лет, все еще имеет вращающийся вокруг себя материальный диск. Теории астрономов о формировании планет предполагают, что любая окружающая ее пыль должна была осесть после первых 5 миллионов лет.

“Мы бы не ожидали, что планеты будут так сильно отличаться друг от друга, если бы они сформировались в одном протопланетном диске, – подчеркивает Хох. – JWST предоставляет огромный объем данных для дальнейшего уточнения моделей и улучшения нашего понимания”.

Как напоминает The Guardian, телескоп стоимостью 10 миллиардов долларов преобразил астрономию с момента его запуска в декабре 2021 года с европейского космодрома во Французской Гвиане. Флагманская миссия позволила увидеть первые галактики, которые осветили космос, увидеть новые странные миры и стать свидетелями столкновения черных дыр. Он даже обнаружил дразнящие, хотя и противоречивые намеки на жизнь за пределами Земли.