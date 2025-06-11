"Отменяем пуск Ax-4". SpaceX выступила со срочным сообщением

Космическая компания SpaceX отложила запланированный на среду туристический полет Ax-4 к Международной космической станции (МКС) из-за технических неполадок.

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Причиной переноса миссии стала обнаруженная утечка жидкого кислорода в ракете-носителе Falcon 9.

«Отменяем пуск Ax-4 на МКС, чтобы получить дополнительное время для команд SpaceX устранить утечку жидкого кислорода», — сообщили представители компании в социальной сети X.

Ранее министр науки и технологий Индии Джитендра Сингх анонсировал, что первый индийский астронавт отправится на МКС в 2025 году в рамках совместного проекта NASA и Индийской организации космических исследований (ISRO).

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Ранее сообщалось, что орбита МКС была скорректирована. Она отдалилась от Земли на несколько километров.