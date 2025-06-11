Российские ученые создали катализатор для очистки воздуха от угарного газа

Ученые из Института катализа СО РАН и Новосибирского госуниверситета разработали новый катализатор, который способен очищать воздух от угарного газа при обычной комнатной температуре. Разработка уже запатентована и проходит лабораторные испытания.

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Главное отличие нового материала — его способность работать не только под ультрафиолетом, как большинство фотокатализаторов, но и при естественном и искусственном освещении. Это делает возможным его использование в жилых и офисных помещениях, без сложного оборудования и дополнительных источников света.

Катализатор не просто расщепляет загрязняющие вещества, но и предотвращает образование побочных продуктов, таких как монооксид углерода. Кроме того, он способен разрушать сложные молекулы, включая вирусы и бактерии, а также фрагменты ДНК и РНК.

Эффективность вещества удалось повысить с помощью наночастиц платины и палладия. Эти элементы усиливают адсорбцию вредных молекул и ускоряют процесс их окисления.

Разработка может использоваться в системах очистки воздуха и в качестве покрытия для стен.