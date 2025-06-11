Apple добавила в AirPods две необычные функции

На конференции WWDC 2025, состоявшейся 9 июня, Apple объявила, что осенью вместе с iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe 26 будет выпущено обновление прошивки для наушников AirPods 4 и AirPods Pro 2.

© Ferra.ru

Обновление включает две новые функции: расширенные возможности записи звука студийного качества благодаря использованию чипа H2 и микрофонов с формированием луча для чёткой записи голоса даже в шумной обстановке, а также удалённое управление камерой, позволяющее пользователям снимать фото и видео на iPhone или iPad через AirPods.

Доступ к управлению фотосъёмкой пользователи могут получить, нажав и удерживая сенсорную область на наушниках. Чтобы запустить видеозапись нужно коснуться наушников, а управление процессом доступно через приложение «Камера» или совместимые приложения сторонних разработчиков.

Тестирование разработчиками начнётся в июле, а осенью обновление станет широко доступным для всех пользователей AirPods 4 и AirPods Pro 2 бесплатно, хотя функциональность может отличаться в зависимости от результатов тестирования, региона, языка или местных правил.