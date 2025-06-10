Пользователь флагманского смартфона Samsung пожаловался на его поломку

Пользователь флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra пожаловался на качество сборки устройства и самопроизвольное выпадение объектива камеры. Об этом сообщает портал SamMobile.

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Один из пользователей социальной сети X (ранее Twitter) пожаловался, что кольцо объектива на одном из модулей камеры отклеилось, несмотря на отсутствие механических повреждений устройства.

Отмечается, что проблема не носит системного характера — аналогичные кольца на других камерах остаются на месте. Это предполагает не инженерный сбой, а вероятные недостатки контроля качества в процессе производства. Попытка пользователя обратиться в сервисный центр выявила отсутствие запасных деталей для оперативного устранения дефекта.

Согласно мнению наблюдателей, Samsung могла бы избежать этой ситуации, если бы отказалась от использования накладных элементов в новом поколении смартфонов. Такой подход не только исключил бы риск подобных дефектов, но и позволил бы снизить вес устройств серии Galaxy S25.

В прошлом пользователи Samsung уже сталкивались с подобными проблемами, когда в складном Galaxy Z Fold6 выпадали объективы, которые оформлены в гаджете так же, как в Galaxy S25 Ultra.