В Сеть утекла цена Honor MagicBook Pro 14 на Core Ultra

До официальной премьеры, в сети появилась информация о российской цене нового флагманского ноутбука HONOR MagicBook Pro 14.

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По данным Hi-Tech Mail, старт продаж в России намечен на 17 июня, а стоимость составит от 159 900 рублей. Ноутбук выйдет в двух версиях: на Intel Core Ultra 5 225H (от 159 900 рублей) и на более мощном Core Ultra 9 285H (179 900 рублей).

Обе модификации оснащены 14,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3,1К, частотой 120 Гц и яркостью до 700 нит.

В устройстве используется интегрированная графика Intel Arc и аккумулятор ёмкостью 92 Вт*ч, обеспечивающий до 12 часов автономной работы. Также поддерживается быстрая зарядка на 100 Вт, а вес ноутбука составляет 1,39 кг.

Как отмечается, гаджет поддерживает тесную интеграцию с другими устройствами экосистемы HONOR. Напомним, что MagicBook Pro 14 официально представили еще весной, в рамках выставки MWC 2025 в Барселоне.