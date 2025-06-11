Nvidia создаст суперкомпьютер в Германии

Компании NVIDIA и Hewlett Packard заявили во вторник о планах по созданию в Германии нового суперкомпьютера с использованием чипов Nvidia следующего поколения, сообщает Reuters. Проект будет осуществляться совместно с Суперкомпьютерным центром имени Лейбница (Leibniz-Rechenzentrum) — это крупный немецкий вычислительный центр, управляемый Баварской академией наук в Мюнхене. Суперкомпьютер Blue Lion станет доступен ученым в начале 2027 года и будет использовать чипы Vera Rubin от Nvidia. Ранее Nvidia заявляла о том, что Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли (США) также планирует построить систему с использованием этих чипов в следующем году. Nvidia также заявила, что Jupiter — еще один суперкомпьютер, использующий ее чипы в Юлихском исследовательском центре (Forschungszentrum Julich) — официально признан самой быстрой системой в Европе. Нынешний германский проект отражает стремление европейских институтов оставаться конкурентоспособными по сравнению с США в области суперкомпьютеров, используемых в различных научных областях — от биотехнологий до исследований климата.

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