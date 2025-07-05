Что происходит в мозге, когда мы внезапно что-то забываем?

Пожалуй, каждый хоть раз приходил в комнату и моментально забывал, зачем пришел — или не мог вспомнить имя человека, представившегося пять секунд назад. Подобные ситуации происходят гораздо чаще, чем можно подумать, и нейробиологи пытаются изучить этот феномен уже много лет. Портал popsci.com рассказал о научной работе, нашедшей некоторые ответы.

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Афина Демерци, специалистка по когнитивной нейробиологии из Льежского университета, недавно опубликовала обзор исследований внезапной забывчивости. Примечательно, что ученые, работающие в этом поле, не могут договориться насчет научного определения этого феномена: как минимум в работе Демерци перечислены семь дефиниций. Но сама ученая предпочитает описывать это состояние как «ощущение отсутствия мыслей или невозможности озвучить любые мысли».

Данная интерпретация намеренно размыта, поскольку люди могут описывать это состояние очень по-разному. Например, «я не помню, о чем думал» или «я прослушал». Демерци утверждает, что этот фактор может помешать ученым, которые пытаются интегрировать в свою работу другие мозговые процессы, такие как память.

Отталкиваясь от этого широкого определения, Демерци разделяет различные виды состояний. Проблема в том, что один из самых надежных инструментов для такого рода исследований — функциональная магнитно-резонансная томография (ФМРТ). Каждый раз перед обследованием волонтеров ученые просят их «ни о чем не думать» будучи в сканере… Но результаты неизменно показывают активацию срединной линии головного мозга — например, поясной коры. А это — сигнал не отсутствия мыслей, но сознательной попытки подавить их.

Чтобы заблокировать этот сигнал, Демерци попробовала другую стратегию. В научной работе 2023 года ее команда наблюдала за мозгом волонтеров в состоянии отдыха, пока они находились в сканере. При этом участников опыта в случайные промежутки времени спрашивали, о чем они думают — команда анализировала активность мозга, зафиксированную именно за секунды до их ответа. Те, кто, по собственным словам, не думали ни о чем, показывали сигнал, характерный для синхронизации мозговых сетей. Он также наблюдается при сне или анестезии.

Находку ученых поддерживают другие научные работы, установившие сильную связь между отсутствием мыслей и уровнем стимуляции мозга. При низкой стимуляции периоды «пустой головы» происходят чаще, тогда как при высокой — реже. Но при высокой стимуляции концентрация человека может перейти в тревожность. Работа Демерци отмечает, что это состояние тревожности может привести к появлению беспорядочных мыслей, смазывающих индивидуальные идеи, из-за чего их трудно вспомнить.

В некоторых клинических случаях такое состояние рассеянности может даже быть симптомом: например, оно приявляется при СДВГ. Дети, страдающие этим синдромом, но не принимающие лекарственные препараты, чаще жалуются на рассеянность. Оно также проявляется при генерализированном тревожном расстройстве.