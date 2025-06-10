Samsung высмеяла новые ОС от Apple

Lenta.ru

Корейская корпорация Samsung иронично отреагировала на главные анонсы презентации Apple WWDC 2025. На это обратило внимание профильное издание SamMobile.

Samsung высмеяла новые системы Apple
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Вечером 9 июня Apple представила iOS 26 и новые версии других операционных систем (ОС). Спустя время ее конкурент Samsung отреагировал на анонсы серией публикаций в аккаунте Samsung US в X. В компании высмеяли главные новинки Apple, намекнув, что эти функции давно были внедрены в гаджеты Samsung.

«Настраиваемые приложения? Плавающие панели? Этот гладкий стеклянный интерфейс? Выглядит... знакомо», — пошутили авторы X-аккаунта корейской фирмы.

Также они поприветствовали появление функций искусственного интеллекта (ИИ) в Apple Watch, заметив, что в часах Samsung уже давно есть поддержка нейросетей.

В заключение в Samsung оценили функцию живого перевода, которая появилась в iOS 26.

«Впервые пользуетесь живыми переводами? Добро пожаловать на борт! Мы уже некоторое время переводим текст и речь в режиме реального времени», — отметили в компании.

Журналисты SamMobile заметили, что релизы Apple раскритиковали также некоторые пользователи соцсетей. В частности, они отметили, что новый дизайн Liquid Glass подозрительно напоминает оболочку Windows Aero UI для Windows Vista.

10 июня корпорация Google пообещала скорый релиз стабильной версии Android 16. ОС в первую очередь появится на смартфонах Google Pixel.