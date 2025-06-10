Российского космонавта допустили до полета на Crew Dragon

Главная медицинская комиссия признала российских космонавтов Олега Платонова и Олега Артемьева годными к полету на американском корабле Crew Dragon, старт которого намечен на конец июля. Как сообщили в Роскосмосе, Платонов входит в состав основного экипажа миссии Crew-11, Артемьев - дублер.

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