Геномы древних людей перевернули представления ученых

Исследование древних геномов людей с Папуа-Новой Гвинеи показало, что некоторые из ранних групп, населявших этот регион, были полностью генетически изолированы от своих соседей. Ученые представили свои результаты в Nature Ecology & Evolution.Новая Гвинея — второй по величине в мире остров после Гренландии. Этот остров и его близлежащие архипелаги служили важными отправными точками для древних мореплавателей, осваивавших Тихий океан.

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В недавнем исследовании ученые проанализировали древнюю ДНК из костей и зубов 42 человек, живших последние 2600 лет назад на Папуа-Новой Гвинее и соседнем архипелаге Бисмарка, расположенном к северо-востоку. Исследование можно считать уникальным — оно очень сложно потому, что в тропиках ДНК сохраняется очень плохо. Считается, что Новая Гвинея и окружающие ее районы были заселены более 50 000 лет назад. Намного позже, около 3300 лет назад, новые мореплаватели с азиатскими корнями прибыли на архипелаг Бисмарка. Эта группа, известная как культура Лапита, славилась своей сложной керамикой и сельским хозяйством, включая разведение свиней, собак и кур, а также выращивание кокосов, бананов, ямса и хлебного дерева.

Новые находки неожиданно показали, что древнейшие известные жители архипелага Бисмарка и люди культуры Лапита генетически не смешивались на протяжении веков. Тем не менее, один исследованный человек свидетельствует о смешении около 2100 лет назад.

«Несмотря на совместное проживание, разные группы долгое время не смешивались, что довольно необычно для человеческих контактов», — отметила Ребекка Кинастон, антрополог, директор BioArch South (Новая Зеландия).

Эти результаты также проливают свет на происхождение жителей удаленных островов Океании, таких как Самоа, Тонга и Вануату. Они подтверждают, что папуасы и лапита прибывали на эти далекие острова независимо друг от друга и смешивались уже там.

«Это говорит о том, что папуасы обладали замечательными навыками мореплавания», — добавила Катарина Негеле, археогенетик из Института эволюционной антропологии им. Макса Планка (Германия).

Еще одно поразительное открытие произошло при анализе двух сообществ, небира и эриама, населявших южное побережье Папуа-Новой Гвинеи 150-500 лет назад.

«Хотя эти два сообщества жили всего в нескольких километрах друг от друга, они неожиданно оказались генетически различны. Чтобы найти общего предка, пришлось вернуться на шесть поколений назад, что свидетельствует о том, что в течение шести поколений эти группы не смешивались, несмотря на близость и отсутствие барьеров», — пояснила Негеле.

Почему эти группы перестали смешиваться друг с другом? Одна из гипотез — климатические изменения на Новой Гвинее, возможно, усилившие засухи.