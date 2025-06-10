В России принят законопроект о развитии отечественных цифровых сервисов

Во вторник, 10 июня, Государственной Думой принят во втором, и в третьем, окончательном, чтении законопроект о развитии отечественных цифровых сервисов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, функционал отечественных цифровых сервисов объединится в едином приложении. В соответствии с законодательством, Правительство РФ определит организацию, которая будет отвечать за запуск и функционирование многофункционального сервиса обмена информацией. Эта организация должна соответствовать двум критериям. Во-первых, она должна быть зарегистрирована в России и иметь в своем составе сайт (сервис, программу), который ежедневно посещают более 500 тысяч российских пользователей. Сайт должен предоставлять возможность размещения рекламы и работать через предварительно установленные приложения на различных устройствах. Во-вторых, организация должна обладать исключительными правами на программу, внесенную в реестр российского программного обеспечения, говорится в материале.

Новый национальный многофункциональный сервис в России объединит общение, коммуникации, звонки и госуслуги, сообщил Сергей Боярский, глава комитета Госдумы по информполитике. По его словам, сервис будет отечественным и безопасным, с использованием цифрового ID вместо бумажных документов. Он также позволит подписывать договоры цифровой подписью через систему «Госключ», добавил парламентарий. Боярский подчеркнул, что инициатива укрепляет цифровой суверенитет.

По словам первого зампредседателя комитета по информационной политике Антона Горелкина, разрабатывается единая госплатформа, которая объединит бизнес, государство и пользователей и будет решать важные вопросы взаимодействия граждан с государственными сервисами.