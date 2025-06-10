Названы лучшие флагманские смартфоны на Android

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших флагманских смартфонов под управлением ОС Android.

Открывает список OnePlus 13 стоимостью 72,5 тыс. руб., который может похвастаться LTPO AMOLED-экраном на 6,82 дюйма с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, мощным чипом Snapdragon 8 Elite, тройной 50-мегапиксельной камерой, аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 100 и 50 Вт соответственно, а также защитой от воды и пыли по стандарту IP69.

Следом идет Samsung Galaxy S25 Ultra, предлагающий большой 6,9-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, разогнанный чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy, четыре тыльные камеры на 200, 10, 50 и 50 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч, встроенный стилус S-Pen и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. В России смартфон можно купить в среднем за 77,1 тыс. руб.

Третья строчка топа досталась Honor Magic7 Pro за 76,7 тыс. руб. Гаджет оснащен LTPO OLED-экраном на 6,8 дюйма с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц, чипом Snapdragon 8 Elite, тройной камерой на 50, 200 и 50 Мп, кремний-углеродным аккумулятором емкостью 5850 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 100 и 80 Вт соответственно, а также защищенным по стандарту IP69 корпусом.

В подборку также вошли Google Pixel 9 Pro XL и Xiaomi 15 Ultra за 84,7 и 97,1 тыс. руб. соответственно.